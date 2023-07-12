Столицу Литвы снова сковали заторы: куда лучше не ехать

Водители сообщают, что ситуация сложная около центра, рядом с закрытыми улицами. На соседних улицах стоят заторы, машины едут очень медленно. Сейчас заторы фиксируются на ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Жальгирё, Тускулену, Калварийю, Жвяю, Жирмуну, Т.Нарбуто, Тункстантмячё, Осло, Гарюну, а также на проспектах Лайсвес, Пилайтес и Саванорю.