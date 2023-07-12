12 июля 2023 г. 18:52

Столицу Литвы снова сковали заторы: куда лучше не ехать

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

В столице Литвы действуют строгие ограничения, поэтому город снова сковали заторы. Заторы фиксируют как в центре города, так на Западной объездной дороге и на ул. Гарюну.

Водители сообщают, что ситуация сложная около центра, рядом с закрытыми улицами. На соседних улицах стоят заторы, машины едут очень медленно. Сейчас заторы фиксируются на ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Жальгирё, Тускулену, Калварийю, Жвяю, Жирмуну, Т.Нарбуто, Тункстантмячё, Осло, Гарюну, а также на проспектах Лайсвес, Пилайтес и Саванорю.

На ул. Гарюну зафиксировано ДТП.

По данным приложения Waze, местами машины едут со скоростью 2–4 км/ч. Водители сообщают, что особенно сложная ситуация на проспекте Саванорю.

На широких улицах машины едут быстрее, но скорость не превышает 20 км/ч.

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