Столичный вокзальный район атакуют крысы

Выяснилось, что это не первый случай, когда на вокзале жители видят крыс. Поступала информация о крысах на вокзале и осенью.

"Обычно крысы водятся там, где много мусора и пищевых отходов. Естественно, что в местах массового скопления людей, например, на вокзале, мусора бывает больше. По этой причине мы регулярно реагируем на сообщения жителей и проводим дератизацию. В последний раз в районе вокзала ее проводили в начале осени", – сказал представитель столичного муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.