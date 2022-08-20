Столичный проспект Гедиминаса окрасился в белый: на ужине со строгим дресс-кодом присутствовали и знаменитости

Le Dîner en Blanc — зрелищный городской пикник, который вот уже более 30 лет проходит по всему миру: от Парижа до Нью-Йорка, от Лос-Анджелеса до Сингапура. Дресс-код эксклюзивного мероприятия, который берет свое начало во Франции, – белый цвет, элегантность и хороший вкус.
Во время него сотни пар, одетых в белое, наслаждаются вкусной едой, живой музыкой в самом красивом месте города.
Еще до начала мероприятия сообщалось, что в этом году ожидается более 900 участников. Среди них - канадские литовцы, представители шоу-бизнеса и известные бизнесмены, такие как Жилвинас Григайтис, Эрика Пурауските, Раса Бараускайте, Симона Бурбайте, Урте Микелевичюте, Люцина Римгайле, Дайва Мумгаудене, Юстас Томкус и другие. Участники также отмечают свои свадьбы, дни рождения или другие важные праздники во время специального ужина.
Моменты мероприятия:
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