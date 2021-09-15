Столичные политики определились: памятник Цвирке из сквера уберут

"Памятник Цвирке должны убрать и в установленном законом порядке передать в собственность Литовской Республике", – сказано в принятой резолюции.

Директор администрации муниципалитета на основе этого документа должен подготовить проекты по осуществлению работ по удалению памятника.

Кроме того, до этого должен быть подготовлен план по временной идее сквера. С обществом при участии экспертов должны продолжить дискуссию о приведении в порядок всего комплекса. Горсовет также принял решение передать государству как памятник Цвирке, так и 4 скульптуры, которые в 2015 году были сняты с Зеленого моста.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас ранее говорил, что эти советские скульптуры должны стать частью экспозиции Национального музея о насилии, с которым столкнулись деятели искусства в светское время.

Напомним, что 24 августа 2021 года памятник Пятрасу Цвирке был вычеркнут из списка охраняемых объектов.