Столица Литвы утопает не только в снегу, но и в мусоре

В фейсбуке жители сообщают о том, что уже неделю в некоторых районах не вывозят мусор, люди делятся фотографиями. В редакцию Delfi пишут читатели, делясь этой проблемой.

"Уже почти неделю на ул. Капсу не вывозят мусор: приезжают представители VASA, фотографируют и все, а гора мусора растет. За что мы платим деньги?" – пишет одна читательница.

На сайте tvarkaumiesta.lt видно, что ситуация в Науининкай неважная.

На перекрестке ул. Прусу и Кондукторю мусор около контейнеров скапливается уже неделю и, несмотря на почищенную дорогу, его никто не вывозит.

Жительница ул. Шалткалвю говорит, что у них мусор не вывозят третий день, мусор оставляют даже на проезжей части. Контейнерами пользуются 4 многоквартирных дома.

"Дорога нескользкая, проехать можно, почему не вывозят мусор, непонятно", – пишет она на портале tvarkaumiesta.lt.

От мусора страдают не только жители Науининкай. На сайте tvarkaumiesta.lt есть жалобы жителей разных районов. Мусор не вывозят с ул. Гарвяжю, Габиёс, Сантаришкю, Упялё, Полоцко, Наугардуко, С.Станявичаус и др.

Жители ул. Упялё сами везут контейнеры к удобному для компании Ekonovus месту, поскольку их улица нечищенная, но и оттуда мусор перестали вывозить.

Представитель Ekonovus Рамунас Папинигис сказал: "Мы сожалеем, что часть жителей Вильнюса сталкивается с проблемами. Я хочу отметить, что мы соблюдаем установленный график и обслуживаем территории, где почищены дороги".

Глава Ekonovus заметил, что подъезд к контейнерам должен обеспечить администратор дома или жилтоварищество.

"Мы поддерживаем диалог с муниципальной компанией VASA. Посылаем ей адреса контейнеров, к которым мы не можем подъехать из-за снега, скользкой дороги или заблокированного проезда. Однако часть территорий неподготовлена к обслуживанию", – сказал Папинигис.

На территории, которую обслуживает Ekonovus, подъехать невозможно к 48 из 600 площадок для вывоза мусора. Особенно сложная ситуация в Науининкай и Фабийонишкес.

По данным VASA, на данный момент нет мест, где мусор не вывозили больше недели (максимум, машина не приезжала 6 дней). В 50 местах за мусором не приезжали 4 дня - в Фабийонишкес, Жирмунай, Юстинишкес, Лаздинай, Науининкай, Науяместисе и Шешкине.

По словам представителя VASA Эдиты Сирутене, мусор не могут вывезти не только из-за снега, но и из-за скользкой дороги, из-за брошенных около контейнеров машин.

Работники VASA каждый день, получая жалобы, проверяют ситуацию на месте и ищут способ решения проблемы, организуют чистку дорог.

Сирутене уверяет, что ситуация улучается. VASA надеется, что на этой неделе удастся вывезти весь накопленный мусор.