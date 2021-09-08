Старая палангская аптека и два легендарных препарата: за чудодейственными каплями приходят и иностранцы

Прошла и через войны, и через пожары

Аптека на ул. Витауто сейчас находится почти в центре курорта, а в оные времена это была окраина, здесь аптека была открыта после большого пожара. Позже ей пришлось пережить и испытания войной.

В 1826 году провизор Иоганн Людвиг Фельд получил разрешение на строительство аптеки, которая открылась уже в июле следующего года, но через 4 года сгорела. Через 13 лет ее отстроили, но она снова сгорела.

Сгоревшую аптеку Фельд продал Вильгельму Иоганну Грюнингу. В 1848 году аптеку из старой части города перенесли в новую его часть, которая начиналась у реки Раже и тянулась до леса, где потом был разбит парк. Здесь аптека и стоит до наших дней.

Senoji Palangos vaistinė © Autoriaus archyvas

Атмосфера в аптеке старинная, но, к сожалению, не все вещи удалось сохранить, многое пришлось воссоздавать по старым образцам. "После войны, многое пропало", – рассказала заведующая аптекой Живиле Петраускене и показала аутентичные камин, комод и декорации на стенах - все это сохранилось с XIX века.

Легендарный препарат изготавливают и в наши дни

Наверное, все литовцы хотя бы раз в жизни слышали название "Три девятки", а многие думают, что даже пробовали этот напиток. Но на самом деле это не так.

Такую настойку на травах, по словам Петраускене, каждая аптека делала по своему рецепту, но именно палангский вариант был запатентован и его рецептура отличается:

"Состав наших "Трех девяток" традиционный, его много лет используют разные производители". Настойка, которую изготавливают в этой аптеке, выдержана на 27 лекарственных травах, коре, кореньях и плодах лекарственных растений.

Senoji Palangos vaistinė © Autoriaus archyvas

В магазинах можно найти напиток с тем же названием. Однако, по словам Петраускене, магазинный напиток не имеет ничего общего с настоящими "тремя девятками": аптечная настойка - нерецептный препарат, принимают его маленькими ложками.

Традиционные "Три девятки" принимают в небольшом количестве, этот препарат снижает вздутие живота, улучшает работу пищевого тракта, а если его добавлять в чай - будет прекрасным средством для улучшения иммунитета, сердечной деятельности.

По словам Петраускене, в оные времена верхом мастерства провизора как раз и было умение изготовить эту настойку: "Если провизор сделал хорошие "Три девятки", значит он обладает высокой квалификацией и его принимают в провизоры".

Палангская аптека включена в список исторических объектов в Европе, поэтому сюда приходят и иностранные туристы, которые не только любуются аутентичностью аптеки, но и покупают легендарный препарат.

За чудодейственными каплями приходят и иностранцы

Славится эта аптека не только "Тремя девятками", но и сердечными каплями с экстрактом ландыша.

Essentia cordialis – так называлась известная настойка, созданная врачом Шрёдером.

"И в наше время, особенно приезжие из-за границы, приходят и спрашивают, есть ли у нас этот препарат, изготавливаем ли мы его. К сожалению, говорю, уже не изготавливаем, поскольку у нас нет даже рецепта, возможно, он сохранился в летописи аптеки. У аптеки была интересная летопись, только одна из прежних заведующих, которая сделала аптеку такой, какую мы ее видим сейчас, перед смертью подарила эту летопись Каунасскому музею фармации. Мне уже не довелось прикоснуться к ней, но кто видел - говорят, что очень интересно, поскольку летопись велась с момента основания аптеки", - рассказала Петраускене.

Senoji Palangos vaistinė © Autoriaus archyvas

Этой настойкой Шрёдер лечил разные болезни желудочного тракта и сердечные болезни.

Аптека также славилась запатентованным препаратом железа, который пользовался популярностью не только в Литве, но и в Америке, России и других странах.

Деревянный крокодил – не просто декорация

В оные времена, по словам Петраускене, провизоры были сродни знахарям или ведьмакам, наделенным особой властью. Люди верили и в заговоры: не все приобретенные в аптеке снадобья надо было принимать внутрь, некоторые надо было ставить в определенное место дома, и своим присутствием они должны были помогать хозяину дома.

Senoji Palangos vaistinė © Autoriaus archyvas

Отсюда и крокодил:

"Первым символом медицины был не уж, не змея, как у нас принято считать, а крокодил символ мудрости. Наш крокодил – работа народных мастеров, а в старых европейских аптеках висят чучела крокодилов. Образ крокодила был и на печатях, на ручках приборов – обычно они изготовлялись в виде крокодильего хвоста. Потом, когда медицина перешла на химию, появилась идея взять символ ужа, пьющего из чаши".