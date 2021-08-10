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На прошлой неделе срок действия "паспорта возможностей" продлили на месяц, а сейчас - до двух месяцев. Это значит, что QR код надо обновлять каждые 60 дней.
Срок действия "паспорта возможностей" продлен до двух месяцев
© DELFI / Josvydas Elinskas

Надо помнить, что обновленный "паспорт возможностей", несмотря на срок действия, будет действовать в соответствии с установленными правилами – например, если он выдан переболевшему человеку, то не больше 210 дней с момента, когда был диагностирован Covid-19, если после получения теста - столько, сколько действует тест. По истечении этих сроков при проверке "паспорт возможностей" не будет действовать.

Напомним, что "паспорт возможностей" могут получить привитые, переболевшие Covid-19 или получившие отрицательный результат теста.

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"Паспорт возможностей" в Литве ввели с мая. Его владельцы могли пользоваться разными карантинными послаблениями. Всего с начала действия документа его скачали 700 000 человек.

"Паспорт возможностей" можно скачать на сайте www.gpasas.ltм если подключиться через э-банкинг. Тем, у кого нет э-банкинга, предоставлена возможность заказать документ в отделениях Центра реестра.

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