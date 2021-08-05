Среди нелегальных мигрантов распространяется ковид и другие болезни

Вице-министр внутренних дел Сигита Щаевене не скрывала, что положение серьезное.

"Положение серьезное, на заставах они живут в палатках. Мы думаем, куда их оперативно переселить, чтобы не заболели пограничники и другие мигранты", - сказала она.

Щаевене сказала, что всех задержанных сначала тестируют на ковид.

Представитель СОГГ Андрюс Шантарас подтвердил серьезность ситуации на заставах, где размещают не только здоровых, но и больных ковидом - отдельных помещений на заставах нет.

Отдельное помещение выделено только в Шальчининкском районе - больных размещают в бывшей школе в деревне Пашконис. "В Варенском районе и в Игналинском ситуация сложная, там нас муниципалитеты не спасают", – сказал он.

Не все радужно и с размещенными в приграничных муниципалитетах мигрантами. Представитель Минздрава Раса Бекшене сказала, что среди них есть 71 больной ковидом и 21 с чесоткой. По данным на 29 июля, из 2500 мигрантов 128 назначено амбулаторное лечение, 48 были доставлены в больницы, а 6 - госпитализированы.

Часть нелегалов уже привиты от COVID-19. По данным на 29 июля, привиты 736 мигрантов.

Поскольку мигрантам требуется помощь врачей, поднялся хаос. Как организовать процесс оказания помощи, чтобы без надобности не возить их в больницы?

В среду глава Минздрава Арунас Дулькис подписал решение, в котором разработан алгоритм оказания помощи. В приграничных муниципалитетах создадут мобильные команды врачей. Задача такой команды - не лечение, а оценка состояния и наблюдение, чтобы не гонять без надобности скорую и не возить мигрантов в больницы.

В команде будут два человека: любой врач и, если едут к беременной или роженице - акушер. Члены команды могут выписывать рецептные препараты и направление в стационар, если это нужно.

Представитель профсоюза врачей "Солидарность" Йоланта Кебурене отметила, что нагрузка на работающих с мигрантами врачей очень велика.

Кроме того, врачи не чувствуют себя в безопасности, когда идут к таким пациентам, плюс не выделено дополнительное финансирование на оказание таких услуг.

"Это дополнительное столкновение с инфекцией, это психологическое состояние, ведь когда одна женщина оказывается среди 30 мужчин, чувствуешь себя как заложница. Мы не знаем, чем эти люди дышат. Есть и языковой барьер – не все врачи говорят по-английски и не все мигранты им владеют. Когда мы не можем выяснить, нужна ли помощь, везем в приемное отделение. Кроме того, нужно ждать охрану", – рассказала Кебурене.

Профсоюз предлагает назначить дежурных врачей в местах, где содержат мигрантов, чтобы они могли оценивать обстановку, и решать, нужна ли помощь. "Но ведь и сами пограничники обучены оказывать первую помощь. Они могут решить, надо ли вызывать скорую из-за царапины или комариного укуса", – заметила врач.