Сравнение цен на рождественских ярмарках Вильнюса и Лондона: есть чему удивляться

Delfi посетил самую крупную лондонскую рождественскую ярмарку Winter Wonderland. Здесь есть и аттракционы, и концерты живой музыки, и, конечно, лакомства.
Стакан горячего вина в Лондоне стоит 5,40–9,30 фунтов стерлингов (зависит от размера и ингредиентов). Если вы хотите, чтобы в вино добавили виски, бренди или что-то еще, то придется доплатить еще 3 фунта. В Вильнюсе, в зависимости от места, горячее вино стоит 4–12 евро.
На самой популярной лондонской ярмарке рестораны ставят свои лотки и продают разный фастфуд - макароны, шаурму, гамбургеры, восточные блюда и десерты.
Родители с детьми стоят в очереди за пиццей - кусок пиццы стоит 6–7 фунтов стерлингов, а целая – от 12 фунтов.
Порция макарон в зависимости от добавок стоит 7,50–11,50 фунтов стерлингов, шаурма 9,50–13,50 фунтов.
На вильнюсской ярмарке, к сожалению, выбор блюд небольшой. Можно купить закуски или блинчики (6 евро).
В Лондоне можно выбирать из множества разных десертов. Например, горячий шоколад стоит 4–7 фунтов стерлингов, с фруктами или зефиром – 9–13. Печенье с зефиром и шоколадной глазурью стоит 1,50 фунта.
В Вильнюсе горячий шоколад стоит от 4 евро, а с фруктами или зефиром – еще плюс 1,50-4 евро. За 4–6 евро можно купить блинчики со сладкой начинкой или горячие вафли.
И в Вильнюсе, и в Лондоне на ярмарке продают много сувениров, игрушек.
По словам продавцов, шапки ручной вязки, шарфы и перчатки на ярмарке Winter Wonderland стоят 15–20 фунтов.
Изделия из дерева, например, деревянные ложки для меда, орехоколы, подсвечники, елочные украшения стоят по 3 фунта.
В Вильнюсе деревянная лопатка для жарки стоит около 7 евро, а подставка для кастрюли, сковороды 9–25 евро.
В Лондоне популярностью пользуются глиняные изделия - подставки для палочек-благовоний, домики для свеч, колокольчики, елочные игрушки, разные фигурки. Подставки для палочек-благовоний стоят 5–30 фунтов, колокольчики – 16–20, глиняные домики - 15–30 фунтов, а ароматизированные свечи ручной работы – несколько десятков фунтов стерлингов.
Вход на лондонскую ярмарку платный - 5 фунтов стерлингов, кроме того, нужна предварительная регистрация.
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