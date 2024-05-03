Спустя 10 лет вернулся рейс Вильнюс-Краков: пассажиров в Вильнюсе угощали польской шарлоткой

Литовцы любят Польшу. Они ездят туда на машинах, на поездах, на автобусах, летают на самолетах. При этом постоянно жалуются на неважное сообщение и хотят, чтобы его улучшили. Литовцы хотят, чтобы с большим числом польских городов сообщение стало более быстрым и удобным.
1,5 года назад из Вильнюса в Варшаву и Краков стали ездить поезда, этот маршрут по сей день пользуется большой популярностью.
Сейчас самолеты airBaltic соединили Вильнюс с Краковом. До сих пор в Краков ездили на машинах (10 часов, если не делать длительные остановки), еще дольше длится поездка на поезде и на автобусе.
Пассажиры первого рейса из Вильнюса в Краков получили в подарок польский пирог "Шарлотка". В каждой коробочке было по 4 куска пирога. Пассажиры первого рейса с удовольствием фотографировались около фотостены со специальной надписью по случаю открытия нового направления. Люди стояли в очереди, чтобы попозировать фотографам. Один из фотографов сразу же раздавал людям фото. За 15 минут фотограф раздал 60 фотографий.
"Наша семья очень ждала этот рейс", – сказали каунасцы Арунас и Дайва, у которых в Кракове живут родственники.
"Мы хотели ехать на поезде, но поездка очень долгая - 15 или 16 часов, если не ошибаюсь. Высидеть столько на одном месте сложно, не для нас. Самолет - отличный выход", – объяснили каунасцы.
На этом же самолете летела пресс-секретарь Литовской службы тюрем Виргиния Вервечкайте, которая летела в Краков с большой компанией, а главное - с мамой.
"Это специальная поездка по случаю Дня матери. Мы слышали, что там красиво", – сказала Виргиния.
"Все очень удобно - с пятницы по понедельник. И цена хорошая, на человека туда и обратно 60 евро", – заметила она.
30 евро за билет в одну сторону платил и вильнюсец Эугениюс.
Первый самолет вылетел в Краков с опозданием на 20 минут.
Пассажиров первого рейса из Вильнюса в Кракове встретили залпами брызг из пожарных рукавов.