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С 3 января в списке пораженных коронавирусом стран изменений не ожидается, сообщает Минздрав Литвы.
Список пораженных стран с понедельника не меняется
© DELFI / Tomas Vinickas

В красой и серой зонах остаются все страны мира, кроме Майотты (желтая зона) и семи стран Южной Африки, которые относятся в зоне усиленного контроля. На следующей неделе будут действовать те же требования и рекомендации, что и сейчас.

Всем вернувшимся из красной и серой зон (включая переболевших и привитых) не позже чем на третий день рекомендуется сдать ПЦР-тест на коронавирус.

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Эта рекомендация не распространяется на переболевших, если с момента подтверждения болезни прошло не больше 90 дней. Тесты можно сдать бесплатно, записавшись по номеру 1808 или на сайте 1808.lt.

Напомним, что требования к вернувшимся зависят от того, в странах какой зоны он бывал в последние 14 дней перед возвращением в Литву.

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