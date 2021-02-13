Более мягкие условия изоляции ждут приезжих из ОАЭ, Арубы, Панамы и с Сейшельских островов, более жесткие – из Сент-Люсии.

Все приезжие до прибытия в Литву должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), заполнить специальную анкету и представить верные данные, а подтверждение (QR код) представить перевозчику перед посадкой, если человек едет на своем транспорте – должен зарегистрироваться до пересечения границы Литвы и представить QR-код специалистам НЦОЗ или другим специалистам на границе.

Если у приехавшего из-за границы нет симптомов ОРВИ, то он может сдать тест на коронавирус через 7 дней изоляции и сократить время изоляции, если получит отрицательный результат. Но и после того как время изоляции было сокращено, жителям рекомендуют ограничивать контакты, а тем, кто работает – ездить только из дома на работу и назад, при общении с другими людьми надевать маску, соблюдать дистанцию.

Еще одно изменение актуально для приехавших из третьих стран по работе с разрешения одного из министерств. Это люди во время изоляции могут ездить на работу, если они приехали из стран, приезжим из которых полагается более мягкий вариант изоляции.

Новый порядок вступит в силу с 15 февраля.