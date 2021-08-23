В понедельник отмечаются европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма и годовщина Балтийского пути. В честь этих дат спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен призвала почтить память жертв сталинизма и нацизма и вспомнить о Балтийском пути.

"Стремление к свободе и демократии, соединившее людей в живую цепь, показало миру, что мы, жители стран Балтии, не хотим оставаться под давлением тоталитарного режима. Сознательность и активность граждан преградили путь попыткам оккупанта погасить стремление к свободе и позволили достичь конечной цели - независимости", - заявила она.

"И сегодня, при столкновении с новыми угрозами с Востока, мы показываем, что единство - это не миф, мы вновь поддерживаем друг друга. Символику Балтийского пути не сотрут никакие исторические перипетии", - отметила в поздравлении спикер Сейма.

На 32-ую годовщину Балтийского пути компания Monetų namai ("Монетный дом") выпустила медаль из этично полученного золота. Это сертифицированное золото, соответствующее стандарту Альянса Ответственной добычи.

На аверсе медали изображена вишня. Самые крупные ее цветы показывают столицы стран Балтии, а более мелкие - города, через которые проходил Балтийский путь. Под вишней видны взявшиеся за руки люди, ниже - дата Балтийского пути. На гурте медали на четырех языках написано "Балтийский путь". На реверсе медали выгравирована карта с выделенными странами Балтии, а в центре - дата заключения пакта Молотова-Риббентропа, сквозь которую видны подписи под актом.

Тираж медали - всего 100 штук для рынка стран Балтии, каждая медаль с индивидуальным номером. Стоимость медали - 749 евро.

Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года и была посвящена 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа. Сталинский СССР и нацистская Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых был осуществлен незаконный раздел Европы. Тогда более миллиона человек взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до Таллинна.