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Полиция и Служба общественного порядка Вильнюсского муниципалитета проверяли водителей, предоставляющих услуги подвоза, и таксистов: наличие документы, проверяли на трезвость. Также проверяли вещи и грузы, которые перевозили в машинах.
Специальный рейд в Вильнюсе: полиция проверяла водителей, предоставляющих услуги подвоза
© Vilniaus aps. VPK

Полиция информировала, что рейд провели 30 марта.

Он начался на территории Вильнюсского аэропорта – утром проверили 25 водителей и транспортных средств, установили 6 нарушений. Были составлены протоколы об административных правонарушениях – за стоянку в неположенном месте, за то, что на машинах не было специальных знаков, обозначающих услугу.

Вечером рейд провели на ул. Ясинскё, С.Даряус ир С.Гирено, Йогайлос. Всего проверили 80 водителей и автомобилей. Большая часть водителей были граждане третьих стран. Было установлено 6 нарушений. Были составлены протоколы об административных правонарушениях – за нарушение закона о хоздеятельности. Один водитель управлял автомобилем, хотя у него не было прав.

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