Специальный эфир "Историки и война": как (не) праздновать 9 мая?

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В мировых СМИ появляется информация о возможном официальном объявлении войны Владимиром Путиным и всеобщей мобилизации российских граждан 9 мая, когда в РФ будет традиционно отмечаться День победы. Кроме того, ожидается активизация российских войск в Украине в связи с необходимостью преподнести хоть что-то в качестве победы. Таким образом в этом году дата 9 мая приобретает особое значение для Кремля в контексте развязанной войны с Украиной.

Но парады победобесия, фашистское нападение на Украину, угрозы прибегнуть использованию ядерного оружия, антисемитские заявления представителей России, похоже, окончательно убедили цивилизованные страны мира в том, что российский День победы в Великой Отечественной становится лишь продолжением новой войны против Украины, предвестником начала III мировой.

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В Беларуси и Украине, в отличие от Литвы, также было принято отмечать окончание Второй Мировой войны 9 мая, а не 8.

Как происходит переосмысление значения 9 мая в этих странах, что меняется в отношении к этой дате в Литве, и как (не)праздновать этот день, обсудим в ходе круглого стола с украинским, белорусским и литовским историками в прямом эфире Delfi TV и канала Ukrainian Media Network.

Участники круглого стола:

Альвидас Никжентайтис, директор Института истории Литвы.

Георгий Касьянов, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины, профессор университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Алексей Ластовский, белорусский социолог, один из организаторов Международного конгресса исследователей Беларуси.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13:05

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