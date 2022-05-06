Специальный эфир "Историки и война": как (не) праздновать 9 мая?

Но парады победобесия, фашистское нападение на Украину, угрозы прибегнуть использованию ядерного оружия, антисемитские заявления представителей России, похоже, окончательно убедили цивилизованные страны мира в том, что российский День победы в Великой Отечественной становится лишь продолжением новой войны против Украины, предвестником начала III мировой.
В Беларуси и Украине, в отличие от Литвы, также было принято отмечать окончание Второй Мировой войны 9 мая, а не 8.
Как происходит переосмысление значения 9 мая в этих странах, что меняется в отношении к этой дате в Литве, и как (не)праздновать этот день, обсудим в ходе круглого стола с украинским, белорусским и литовским историками в прямом эфире Delfi TV и канала Ukrainian Media Network.
Участники круглого стола:
Альвидас Никжентайтис, директор Института истории Литвы.
Георгий Касьянов, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины, профессор университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.
Алексей Ластовский, белорусский социолог, один из организаторов Международного конгресса исследователей Беларуси.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13:05
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