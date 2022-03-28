Сколько украинцев сможет принять Вильнюс, в чем в первую очередь нуждаются беженцы, с какими вызовами сталкиваются? Адресуем эти и другие вопросы мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.
О том, как жители Вильнюса могут помочь конкретной семье, беженцу, как работает программа менторства BeFriend Vilnius, узнаем у гостя студии руководителя агентства GO Vilnius Инги Романовскене.
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