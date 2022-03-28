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Первый гость эфира - украинский журналист Роман Цимбалюк, известный своими острыми вопросами Владимиру Путину на его ежегодных пресс-конференциях, 13 лет работал в Москве. Затем был вынужден покинуть Россию из-за угрозы преследования. О работе в России и нынешней ситуации в Украине говорим с Романов вовремя прямого включения.

Сколько украинцев сможет принять Вильнюс, в чем в первую очередь нуждаются беженцы, с какими вызовами сталкиваются? Адресуем эти и другие вопросы мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.

О том, как жители Вильнюса могут помочь конкретной семье, беженцу, как работает программа менторства BeFriend Vilnius, узнаем у гостя студии руководителя агентства GO Vilnius Инги Романовскене.

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