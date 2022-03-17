Специальный эфир Delfi: кому поможет Китай? Какой ящик пандоры открывает война России?

В американской газете The Washington Post на днях вышла статья посла КНР в США Циня Гана. Китайский дипломат заявил, что война России с Украиной не идет на пользу КНР, и что Пекин не знал о намерениях России. А накануне представитель КНР в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации заявил, что Китай никогда не нападет на Украину, но поддержит ее.

Что ожидать Украине от Китая, Японии и других стран региона? Возможно, ли оказание помощи Китаем России или Украине? Какую роль в этой ситуации играет США? Какие могут возникнуть территориальные претензии из-за войны России с Украиной?

В ходе эфира за четверг обсуждаем эти вопросы с послом Украины в Японии Сергей Корсунским.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

Начало трансляции в 13.00