Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

Обсуждаем ситуацию с главным редактором сайта 24tv.ua Ольгой Консевич и связываемся с журналисткой 24 канала Екатериной Гаценко, которая находится в Киеве, в возможности помощи украинцам и белорусам с Андреем Стрижаком, сооснователем BYSOL/Belarus solidarity foundation​ и BY_help​.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов