Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

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Противостояние российской агрессии со стороны Украины продолжается уже шестой день. Переговоры между Россией и Украиной в Гомеле не принесли ощутимых результатов, второй раунд пройдет в ближайшие дни. Российская армия продолжает обстреливать жилые районы ракетами, убивая мирных жителей. Тысячи беженцев покидают Украину.

Обсуждаем ситуацию с главным редактором сайта 24tv.ua Ольгой Консевич и связываемся с журналисткой 24 канала Екатериной Гаценко, которая находится в Киеве, в возможности помощи украинцам и белорусам с Андреем Стрижаком, сооснователем BYSOL/Belarus solidarity foundation​ и BY_help​.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов

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