Специальный эфир Delfi: как помощь из Литвы попадет к украинцам, списывать ли российское общество и ТВ?

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С начала войны России против Украины жители Литвы активно помогают украинцам, жертвуя деньги, передавая необходимые вещи, оборудование и средства защиты. Во время прямого включения с представителем подразделения "Груз 200" Славутичской территориальной обороны Игорем Папковичем обсуждаем ситуацию в Славутиче, Чернигове и эффективность помощи из Литвы.

Гость студии Delfi – российский оппозиционный политик, тележурналист Владимир Кара-Мурза, который сегодня участвует в ежегодном вильнюсском форуме Калиновского.

Возможны ли перемены в настроениях российского общества? Что способно пробить брешь в пропаганде на российском ТВ?

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К обсуждению этих вопросов подключается телекритик Александр Мельман.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

Начало эфира в 13.00

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