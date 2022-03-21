Специальный эфир Delfi: как помощь из Литвы попадет к украинцам, списывать ли российское общество и ТВ?

Гость студии Delfi – российский оппозиционный политик, тележурналист Владимир Кара-Мурза, который сегодня участвует в ежегодном вильнюсском форуме Калиновского.

Возможны ли перемены в настроениях российского общества? Что способно пробить брешь в пропаганде на российском ТВ?

К обсуждению этих вопросов подключается телекритик Александр Мельман.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

Начало эфира в 13.00