Специалисты расследуют две версии причины пожара в доме престарелых

По его словам, пациентов согласилась принять больница им. Св. Роха (Шв. Роко) в Вильнюсе (Антакальнис).

"Сейчас всех оттуда переводят. Уже составлен план, кого куда переведут, около 20 человек будут жить в Неменчине, некоторых возьмет отделение паллиативного ухода. Мы перевозим своими силами, у нас есть транспорт. Помощь предлагают и министерство, и муниципалитет, и другие дома опеки, больницы", – сказал директор.

По словам Юргиласа, больше 30 человек ночь провели в находящемся рядом кинезетерапевтическом зале, люди спали на матрасах.

Обгорел коридор, копотью покрыты стены на всем первом этаже, на втором этаже повреждений меньше, крыша уцелела.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что на первом этаже здания открытым пламенем горела комната, в ней обнаружили обгоревшие тела двух мужчин. Эта комната полностью выгорела.

"Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы здание привести в порядок, его можно восстановить, но это потребует немало времени", – сказал в пятницу директор Senevitа Пятрас Юргилас.

Глава Senevitа подтвердил, что в очереди в эту больницу стояли 32 пациента, но сейчас прием людей остановлен.

Заместитель главы Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал в пятницу, что расследуют две причины несчастья – неосторожное курение и техническая причина, например, поломка электрического оборудования.

"Пока о причинах пожара говорить рано, надо оценить все обстоятельства и сделать выводы. Пожар потушили, детекторы дыма сработали, почему такие последствия, будем выяснять. Надо обратить внимание на пожарную безопасность – это весть для всего общества, у огня нет выходных и праздников, надо беречься от опасностей каждый день", – сказал Канапицкас.

Сообщалось, что во время пожара в доме престарелых Senevitа погибли двое мужчин, им было по 63 года.

По данным полиции, после того как в 23.54 ч. потушили огонь, были обнаружены обгоревшие тела двоих человек, которые жили в одной комнате.

Ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.