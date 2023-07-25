Специалисты оценили ситуацию в Литве после аварии в Лиепае

"С учетом того, какой ветер дует над Балтийским морем и какие погодные условия наблюдаются, можем заверить, что сейчас на литовском взморье загрязнений нет. С учетом стоков, попавших из резервуара очистных сооружений в Лиепае в Балтийское море, литовскому взморью ничего не грозит", – сказала 25 июля в интервью LRT Рачене.

По ее словам, во вторник была получена информация из латвийского госучреждения, в которой сообщалось, что источник загрязнения локализован, утечка стоков остановлена.

"Они также отмечают, что провели наблюдения, исследования, никакой угрозы здоровью людей и рыбным ресурсам нет", – отметила Рачене.

Однако, по ее словам, на латвийском взморье из-за аварии отдыхающим купаться не рекомендуется.

Как сообщалось, вечером 23 июля в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений. В результате чего часть очистной воды просочилась в море.