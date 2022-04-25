Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли выжить, покинуть Мариуполь и добраться до Литвы

В студии Delfi Ирина и Александр как очевидцы проводимой по приказу В.Путина "спецоперации" рассказывают о своем пути бегства и спасения из Мариуполя через непризнанные республики, фильтрацию, Россию в Литву, где им наконец удалось встретиться со своими детьми.

Смотрите интервью целиком в этом выпуске Delfi.ru.

Начало трансляции в 13.00