Спецэфир Delfi с советником главы МВД Украины Виктором Андрусивым

aA
На 93-й день войны Россия продолжает наступление на Лисичанск и Северодонецк, хотя Украина по-прежнему удерживает множественные укрепленные районы, не позволяя российским войскам установить контроль над всей территорией Донбасса.

В захваченных районах юга Украины для укрепления долгосрочного контроля над регионом и отражения украинских контрнаступлений войска РФ готовят "третью линию обороны".

Глава МИД Украины вновь обратился с призывом к странам Запада, если им небезразлична судьба Украины, экстренно помочь ей тяжелым вооружением: "Без артиллерии, без реактивных систем залпового огня, мы не сможем оттеснить российские войска".

Статьи по теме:
Спецэфир Delfi: будет ли Путин втягивать в войну не только Беларусь, но и других членов ОДКБ?
Спецэфир Delfi: россияне уезжают из России из-за войны и репрессий — кто и как им помогает за границей?

Ситуацию на фронте, временно оккупированных территориях и вопрос западной военной помощи обсуждаем с советником главы МВД Украины Виктором Андрусивым.

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi с экономистом Владиславом Иноземцевым: сможет ли Россия приспособиться к санкциям Запада?

Гость студии Delfi – руководитель Центра исследований...

Спецэфир Delfi: как позвонить и дозвониться до россиян?

В начале марта волонтеры ил Литвы начали обзванивать...

Спецэфир Delfi с историком Юрием Фельштинским — как спецслужбы пришли к власти в России, и чем это грозит миру?

Гость спецэфира Delfi – американский историк Юрий...

Спецэфир Delfi с епископом Тракайским, владыкой Амвросием о позиции Виленско-Литовской епархии в конфликте с группой священников

Несколько cвященников Православной Церкви в Литве были...

Спецэфир Delfi: из Киева — о защитниках Мариуполя, на пути Финляндии и Швеции в НАТО — Турция

Украинские защитники Мариуполя продолжают выходить с...

Спецэфир Delfi: об эвакуации с "Азовстали", ударах по Одессе и боях в Луганской области На связи из Одессы политолог Альвидас Медалинскас

На связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас...

TOP новостей

Глава Соцмина о вовлечении в пенсионное накопление: лучше этого варианта нет

В начале 2022 года больше 270 000 жителей Литвы получили из...

Глава МИД Литвы: Путин намеревается уничтожить украинский народ

Российский президент Владимир Путин намеревается...

Специалист напоминает: субсидии на электричество действуют только полгода

Потребители, выбирая поставщика электроэнергии должны...

Спецэфир Delfi с советником главы МВД Украины Виктором Андрусивым

На 93-й день войны Россия продолжает наступление на...

СМИ: по данным опросов фаворитом будущих президентских выборов в Литве остается Науседа

По данным социологических опросов, во второй тур на...