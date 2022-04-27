Спецэфир Delfi с Гарри Каспаровым: выигрывает Путин или выигрывает Украина и мы все

aA
"Путин у власти – это продолжение войны. Остановиться он не может, потому что такова логика развития диктатуры. И любые надежды на то, что можно будет достичь какого-то мирного урегулирования в Украине, бессмысленны, потому что это не шахматная партия. Здесь нет ничьей", - говорит в развернутом интервью Delfi Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, глава совета Фонда защиты прав человека и оппозиционный российский политик.

"Полагаю, что надо прекратить думать, что у Путина в голове. Давайте сразу исходить из худшего. Имея дело с диктаторами, - которые у власти более 20 лет и у которых нет аллергии на кровь, у которых есть кредитная история, заполненная убийствами, массовыми убийствами, военными преступлениями, геноцидом, - надо перестать терять время на изучение их психологического состояния. Неважно, сумасшедший он или нет, это закоренелый убийца, располагающий огромным арсеналом средств уничтожения. Поэтому задача в этой войне должна быть только победа Украины, которая может привести к каким-то изменениям в России", - убежден Гарри Каспаров.

Статьи по теме:
Спецэфир Delfi. От Чернобыля до Островца: восприятие и угрозы атомной энергетики в регионе
Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли выжить, покинуть Мариуполь и добраться до Литвы

На вопросы о позиции странн ЕС и Запада, исторических параллелях, будущем Украины и России, книгах, которые проливают свет на причины и исход войны, Гарри Каспаров отвечает во время этого специального интервью Delfi.

Начало эфира в 13.00.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi c Михаилом Ходорковским: Путина надо бить и не слушать фальшивых миротворцев (1)

Михаил Ходорковский дал развернутое интервью...

Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс

На фоне начала наступления российских войск на...

Спецэфир Delfi: помощь психологов пострадавшим от войны, сдать ключи от храма за осуждение войны - о ситуации в РПЦ Литвы

В Литве зарегистрировано свыше 45 тысяч беженцев из...

Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих,...

Спецэфир Delfi с Аркадием Бабченко: пока жив Путин, фашизм в России будет существовать

Журналист и писатель Аркадий Бабченко в последнее...

Спецэфир Delfi: Киев, Харьков и Днепр — остаться в живых и победить

За минувшую ночь российские войска вновь обстреливали...

TOP новостей

Новый запрет на наличный расчет в Литве может вступить в силу в этом году

Парламент рассматривает поправки к закону, согласно...

Спецэфир Delfi с Гарри Каспаровым: выигрывает Путин или выигрывает Украина и мы все

" Путин у власти – это продолжение войны. Остановиться...

Ландсбергис: с каждым поражением мы будем слышать все больше угроз от России

С каждым поражением Кремля в Украине угроз от России...

Взрывы и пожар на складе боеприпасов под российским Белгородом, находящемся у границы с Украиной. Что известно

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской...

Невеста Кведаравичюса: он умер, чтобы всем показать ужасы войны

Поездка литовского документалиста Мантаса...