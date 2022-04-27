Спецэфир Delfi с Гарри Каспаровым: выигрывает Путин или выигрывает Украина и мы все

"Полагаю, что надо прекратить думать, что у Путина в голове. Давайте сразу исходить из худшего. Имея дело с диктаторами, - которые у власти более 20 лет и у которых нет аллергии на кровь, у которых есть кредитная история, заполненная убийствами, массовыми убийствами, военными преступлениями, геноцидом, - надо перестать терять время на изучение их психологического состояния. Неважно, сумасшедший он или нет, это закоренелый убийца, располагающий огромным арсеналом средств уничтожения. Поэтому задача в этой войне должна быть только победа Украины, которая может привести к каким-то изменениям в России", - убежден Гарри Каспаров.
На вопросы о позиции странн ЕС и Запада, исторических параллелях, будущем Украины и России, книгах, которые проливают свет на причины и исход войны, Гарри Каспаров отвечает во время этого специального интервью Delfi.
Начало эфира в 13.00.
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