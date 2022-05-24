Спецэфир Delfi с экономистом Владиславом Иноземцевым: сможет ли Россия приспособиться к санкциям Запада?

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Гость студии Delfi – руководитель Центра исследований постиндустриального общества, известный экономист Владислав Иноземцев, с которым мы обсуждаем тему экономических потерь России из-за войны против Украины и введенных по этому поводу западных санкций, а также последствий агрессии для других страна мира.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Ведущая новостей — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13:00
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