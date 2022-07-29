Спецэфир Delfi по итогам недели: за чертой бедности, первые "Абрамсы", конспирология

Скопировать ссылку Спецэфир Delfi по итогам недели: за чертой бедности, первые "Абрамсы", конспирология

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Гостем специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором мы подводим итоги недели, стал политический обозреватель Виьтольд Янчис. После выпуска новостей обсуждаем итоговые события недели и темы: 21,2 проц. жителей страны находятся за чертой бедности, в Польшу прибыли первые "Абрамсы", визит Гитанаса Науседы в Киев, как происходящее объясняет кремлевская конспирология.