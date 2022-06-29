Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым

Из Мадрида о том, как проходит саммит, рассказывает наша коллега Анжела Бубеляк.

Можно ли эту встречу в Мадриде уже считать исторической, анализируем с политологом Федором Крашенинниковым.

Дмитрий Семенов - ведущий

Начало эфира в 13.00