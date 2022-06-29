Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым

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Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что сегодня на саммите в Мадриде будут официально приглашены присоединиться к Альянсу. Литва также надеется на усиление военного присутствия в свете растущей угрозы со стороны России.
Из Мадрида о том, как проходит саммит, рассказывает наша коллега Анжела Бубеляк.
Можно ли эту встречу в Мадриде уже считать исторической, анализируем с политологом Федором Крашенинниковым.
Дмитрий Семенов - ведущий
Начало эфира в 13.00
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