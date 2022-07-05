Спецэфир Delfi: между войной и Москвой - усидит Лукашенко снова на двух стульях?

Скопировать ссылку Спецэфир Delfi: между войной и Москвой - усидит Лукашенко снова на двух стульях?

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После выпуска новостей в интервью с советником министра иностранныд дел Литвы Лауринасом Йонавичюсом о ситуации в соседней Беларуси и новых заявлениях Александра Лукашенко. Стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси, несколько реален сценарий участия в войне белорусских военных?