Спецэфир Delfi: между войной и Москвой - усидит Лукашенко снова на двух стульях?

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После выпуска новостей в интервью с советником министра иностранныд дел Литвы Лауринасом Йонавичюсом о ситуации в соседней Беларуси и новых заявлениях Александра Лукашенко. Стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси, несколько реален сценарий участия в войне белорусских военных?
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
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