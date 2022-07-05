aA
После выпуска новостей в интервью с советником министра иностранныд дел Литвы Лауринасом Йонавичюсом о ситуации в соседней Беларуси и новых заявлениях Александра Лукашенко. Стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси, несколько реален сценарий участия в войне белорусских военных?

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi: российские и белорусские эмигрантские движения — как противостоять войне?

В Праге проходит 1-й Конвент российских гражданских...

Delfi – итоги недели: Ландсбергис, НАТО, Калининградский транзит и инфляция

В пятницу подведем итоги уходящей недели с литовским...

Спецэфир Delfi: итоги саммита НАТО и звонки в Россию из Русского драмтеатра Литвы

В этом выпуске подводим итоги саммита НАТО с нашей...

Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и...

Спецэфир Delfi: включение с саммита НАТО, Лукашенко в заложниках у Путина?

В Мадриде начинается саммит НАТО. Ожидания Литвы от...

TOP новостей

Новая волна COVID-19 пришла раньше: в июне заболеваемость в 10 раз выше, чем год назад

Новая волна COVID-19 пришла раньше, чем надеялись. В...

Спецэфир Delfi: между войной и Москвой - усидит Лукашенко снова на двух стульях?

После выпуска новостей в интервью с советником...

Счета независимого поставщика сводят семью с ума: приходят счета и на 1872 евро

Одна паневежская семья уже несколько месяцев не может...

В июне в Литве подорожала корзина самых дешевых продуктов

В июне в Литве подорожала корзина самых дешевых...

Убитая в Шяуляе девушка росла в доме опеки

Убийство, совершенное в Шяуляе в понедельник поздно...