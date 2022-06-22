aA
"Українці у Литві / Украинцы в Литве" — самая большая группа в социальной сети Facebook, объединяющая беженцев из Украины и мигрантов, которые переехали в Литву (более 30 000 участников).
Мы связались с ее создателем Дмитрием Перетятько и модератором Ириной Голуб, чтобы поговорить о том, как живут украинцы в Литве, какие проблемы обсуждаются в группе, какие вопросы с ее помощью можно решить.
Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки"
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил,...
Части вильнюсцев придется менять способ отопления домов
Через год Вильнюс вводит запрет на отопление домов...
Спецэфир Delfi: как живут "Украинцы в Литве"?
"Українці у Литві / Украинцы в Литве" — самая большая...
Длинные выходные на литовских курортах: свободных мест почти не осталось
На Ивана Купалу в Литве обещают отличную погоду....
Глава МИД Литвы: о санкциях по калининградскому транзиту стало известно в марте
О санкциях по калининградскому транзиту стало известно...