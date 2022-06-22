Спецэфир Delfi: как живут "Украинцы в Литве"?

Мы связались с ее создателем Дмитрием Перетятько и модератором Ириной Голуб, чтобы поговорить о том, как живут украинцы в Литве, какие проблемы обсуждаются в группе, какие вопросы с ее помощью можно решить.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.