Спецэфир Delfi: из Киева — о защитниках Мариуполя, на пути Финляндии и Швеции в НАТО — Турция

Украинские защитники Мариуполя продолжают выходить с осажденной "Азовстали". Украинская сторона называет это эвакуаций, россияне – сдачей в плен. Переговоры между Москвой и Киевом вновь зашли в тупик. Госдума предлагает не менять украинских военных на российских пленных.

О том, как оценивают процесс эвакуации защитников Мариуполя в Киеве, в ходе прямого включения обсуждаем с Екатериной Гаценко, журналисткой "24 канала"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале недели подтвердил возражения Анкары против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Это, по его словам, связано с отсутствием у этих двух стран четкой позиции по отношению к курдским боевикам, а также введением санкций против Турции.

Станет ли Турция реальным препятствием для исторического вступления в НАТО Финляндии и Швеции, как изменится ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря в случае принятия этих стран в Альянс?

Обсуждаем тему экспертом по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илией Кусой.

Ведущий – Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк – ведущая новостей.

Начало эфира в 13:00.