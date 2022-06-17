Спецэфир Delfi: Иван Преображенский и Матас Мальдейкис — планы России на Литву

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Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров заявил, что внесенный им ранее в парламент законопроект о денонсации соглашения о признании независимости Литвы — это только первая из подобных инициатив. Следующими могут стать аналогичные договоры с Латвией, Эстоний и Украиной.

Насколько серьезно нужно относиться к бредовым на первый взгляд идеям и проектам как отдельных российских депутатом, так и Госдумы России, как на них реагировать? Реальна ли угроза атаки России на Литву?

Тему обсуждаем с российским политологом Иваном Преображенским и литовским депутатом, консерватором Матасом Мальдейкисом.

Дмитрий Семенов – ведущий, Анжела Бубеляк – ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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