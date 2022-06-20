Спецэфир Delfi: что сказал Токаев, и получит ли Украина больше оружия из Германии?

Во время своего единственного пока с начала войны визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц впервые заявил, что Берлин поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз. Немецкий канцлер, которого часто критиковали за неоднозначную позицию по войне, также сказал, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, а окончательное решение по этому вопросу может принимать только сама Украина. При этом канцлер не стал подробно останавливаться на вопросе поставок Киеву тяжелого вооружения из Германии.

Что изменил визит Шольца в Киев? Какой теперь будет поддержка Германией Украины?

Обсуждаем тему с гостем из Германии Александром Фридманом, историком, специалистом в области восточноевропейской и немецкой истории и политики.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00