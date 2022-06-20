Спецэфир Delfi: что сказал Токаев, и получит ли Украина больше оружия из Германии?

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поддержал сепаратистов Донбасса и выступил за единую и неделимую Украину. О причинах столь однозначных и прямых заявлений президента Казахстана в присутствии Путина говорим с литовским журналистом Русланасом Иржикявичюсом.

Во время своего единственного пока с начала войны визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц впервые заявил, что Берлин поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз. Немецкий канцлер, которого часто критиковали за неоднозначную позицию по войне, также сказал, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, а окончательное решение по этому вопросу может принимать только сама Украина. При этом канцлер не стал подробно останавливаться на вопросе поставок Киеву тяжелого вооружения из Германии.

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Что изменил визит Шольца в Киев? Какой теперь будет поддержка Германией Украины?

Обсуждаем тему с гостем из Германии Александром Фридманом, историком, специалистом в области восточноевропейской и немецкой истории и политики.

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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