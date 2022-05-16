Спецэфир Delfi: что показала победа Украины на конкурсе "Евровидения"?

Премьер Литвы Игнрида Шимоните, комментируя победу Kalush Orchestra на, призвала европолитиков "учиться у своих людей умению излагать очевидное с поразительной ясностью" – и предоставить Украине в начале лета статус кандидата на вступление в Евросоюз. С победой украинцев поздравили и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу!" - написал Джонсон в своем "Твиттере".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе и пообещал, что в один прекрасный день "Евровидение" пройдет в отстроенном и свободном Мариуполе.

С литовским музыкальным продюсером Лаурасом Лучюнасом подводим итоги этого исторического конкураса, который показал, что музыка и политика не могут "быть отдельно", когда идет война.

Ведущий – Дмитрий Семенов

Начало эфира в 13:00