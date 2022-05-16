Спецэфир Delfi: что показала победа Украины на конкурсе "Евровидения"?

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В финале конкурса "Евровидение-2022" победила украинская группа Kalush Orchestra. Песня Stefania заняла первое место после оглашения результатов зрительского голосования. Представитель Литвы Моника Лю заняла 14 место.

Премьер Литвы Игнрида Шимоните, комментируя победу Kalush Orchestra на, призвала европолитиков "учиться у своих людей умению излагать очевидное с поразительной ясностью" – и предоставить Украине в начале лета статус кандидата на вступление в Евросоюз. С победой украинцев поздравили и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу!" - написал Джонсон в своем "Твиттере".

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе и пообещал, что в один прекрасный день "Евровидение" пройдет в отстроенном и свободном Мариуполе.

С литовским музыкальным продюсером Лаурасом Лучюнасом подводим итоги этого исторического конкураса, который показал, что музыка и политика не могут "быть отдельно", когда идет война.

Ведущий – Дмитрий Семенов
Начало эфира в 13:00

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