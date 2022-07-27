Спецэфир Delfi c депутатами из Москвы: как разбудить россиян?

Скопировать ссылку Спецэфир Delfi c депутатами из Москвы: как разбудить россиян?

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Сразу после выпуска новостей, который представляет наша коллега Анжела Бубеляк, обсуждаем настроения россиян в отношении войны, развязанной руководством РФ, с гостями студии, муниципальными депутатами из Москвы Люсей Штейн, Еленой Котёночкиной и Виктором Котовым.