Спецэфир Delfi c депутатами из Москвы: как разбудить россиян?

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Сразу после выпуска новостей, который представляет наша коллега Анжела Бубеляк, обсуждаем настроения россиян в отношении войны, развязанной руководством РФ, с гостями студии, муниципальными депутатами из Москвы Люсей Штейн, Еленой Котёночкиной и Виктором Котовым.

Начало трансляции в 13.00

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