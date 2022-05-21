Спасут ли беженцы ситуацию: таких показателей в Литве не было уже 60 лет

В прошлом году родилось более 24 тысяч детей, людей умерло в два раза больше - почти 48 тысяч, а смертей на 4 тысячи больше, чем годом ранее.

"Демография Литвы переживает определенные вызовы, очень серьезные вызовы. Можно даже сказать, что налицо определенный демографический кризис", — заявила Info diena председатель Национального совета по делам семьи Рамуне Юркувене.

Альгирдас Сисас, социал-демократ и депутат Сейма, говорит, что раньше дети рождались от любви, а теперь - от дедукции.

Собравшиеся в Сейме эксперты представили политикам другие шокирующие выводы. Например, что Литва остается лидером в ЕС по числу браков и разводов.

Продолжительность жизни мужчин увеличивается

По информации Info diena, радует только то, что мужчины будут жить дольше, а темпы эмиграции снизятся. Но, по оценкам ученых, этого будет недостаточно, и нехватка работников будет фиксироваться и дальше.

"Так спасались другие страны - собрали в США самых умных со всего мира, сильные европейские страны - ничего другого придумывать не будем, нам придется приспосабливаться к системе, или придется строить колючий забор не только с Беларусью, но и с Польшей и Латвией", — сказал А. Сисас.

Политики считают, что ситуацию спасут граждане других стран, прибывающие в Литву из Украины или Беларуси, ведь здесь они могли бы создавать свое будущее.

"Это краткосрочное решение, оно не способствует долгосрочному устойчивому демографическому развитию", — сказал Даумантас Штумбрис, глава Центра демографических исследований и экспертизы.

Аналитики просят не списывать со счетов и исчезающие села. Говорят, что все больше людей, и особенно соотечественников, вернувшихся из-за границы, переезжают из больших городов в регионы.

Количество разрешений на строительство жилья в семи более мелких регионах увеличилось почти вдвое. Так что предупреждают - нужно будет обеспечивать качественные госуслуги в регионах, а они, наоборот, сокращаются и исчезают.

Почему не спешат рожать?

"Я очень хотела быть молодой мамой, был предел до тридцати, чтобы дождаться с подходящим человеком. Все прошло очень хорошо, так оно и получилось", — рассказала Info diena Лаура, молодая мама, которую встретили в Бернардинском саду.

Однако статистика показывает, что Лаура скорее исключение, чем правило. По оценкам исследователей, количество женщин, желающих иметь детей в молодом возрасте, сокращается.

Женщина, которая узнала статистику, не удивляется и добавляет, что нематериальные трудности мешают воспитанию детей.

"Женщины, вероятно, больше сосредоточены на своей карьере, им приходится рано возвращаться к работе", — сказала Лаура.

"Дорого, жизнь стала дороже, и дорого содержать ребенка, отправлять его в детский сад, в школу", — сказала другая женщина, с которой журналисты встретились в Бернардинском парке.

Другая собеседница не согласилась с тем, что содержать ребенка дорого, и считает, что содержать хорошую собаку, вероятно, даже дороже.

"Я всегда говорил, мне лучше, когда дома три внука, чем одна собака", — сказала собеседница постарше.

Пенсионерки Йоана и Бронислава считают, что есть и другие причины, по которым дети не нужны или рождаются позже.

"До 30 лет они боятся заводить детей, потому что нужно делать карьеру, от 30 до 45 — как Бог даст. И еще всякие катаклизмы, всякие лекарства противозачаточные, ну и результат. Почему раньше у людей было десять детей? Сколько раз она занималась любовью в своей жизни, столько детей родилось. А сейчас, к сожалению, так уже не делают", — сказала собеседница.