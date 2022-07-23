Создана Лига свободных наций, выступающая за освобождение нацменьшинств в России: планируется митинг и в Вильнюсе

Своими целями организация называет стремление объединить антиимпериалистических активистов в Российской Федерации, подготовить людей в административных целях, искать союзников в международном масштабе, требовать реального суверенитета для территорий несвободных народов в Российской Федерации и бороться за их право на самоопределение.

Пока эта социально-политическая платформа объединила башкирских, бурятских, ингушских, калмыцких, эрзянских и удэгейских активистов, но, по мнению представителей Лиги свободных наций, к ним должны присоединиться и другие этнические меньшинства России.

Один из лидеров Лиги свободных наций, общественный и политический деятель Республики Калмыкия Владимир Довданов поясняет, что к движению в Российской Федерации присоединяется все больше народов.

"Мы разговаривали с башкирами, народами Кавказа, они еще не присоединились, но присоединятся. После этого мы беседовали с татарским народом и другими народами. Мы решили создать Лигу свободных наций, потому что все наши народы, все 22 республики и более 200 малых этнических народов вымирают, ассимилируются, исчезают их культуры", - Эльте сказал В. Довданов.

Из-за преследования ему пришлось эмигрировать в Литву

Заместитель председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа поясняет, что калмыцкий народ, когда война началась в Украине, организовал протест против войны. Из-за этого начались гонения на калмыков и В. Довданову пришлось эмигрировать.

"Мне пришлось эмигрировать в Литву после того, как наш конгресс с начала войны организовал редкий протест против войны и призвал молодежь нашей республики и всей России не идти на эту войну, не участвовать в преступлениях, которые совершает армия России. Хотя на тот момент не было преданных огласке преступлений, мы уже знали, что российская армия это сделает", - сказал представитель Лиги свободных наций.

Он утверждает, что калмыцкий народ дважды в истории подвергся депортации, против него во время Гражданской войны в России в начале ХХ и в 1943 г. был осуществлен геноцид, людей ссылали в Сибирь, а во время гражданской войны было убито 120 тыс. калмыков, что составляло более половины народа.

"Поэтому мы знали, кто такие русские и что они будут делать в Украине. Поэтому мы два раза писали заявление, и нас начали преследовать, одного из нас посадили в тюрьму, он просто не успел выехать из России, наш председатель уехал в США. Я приехал к вам на Запад через Турцию", - сказал В. Довданов.

Организует акции протеста по всему миру, добиваясь освобождения от гнета России

23 июля Лига свободных наций проведет мирные уличные акции в разных городах мира, в том числе и в Вильнюсе. Активисты национальных движений выйдут на митинги с целью консолидации антиимпериалистических сил.

По словам В. Довданова, такая дата проведения митингов была выбрана потому, что каждый год в третью неделю июля в США проводится Неделя порабощенных народов, чтобы продемонстрировать солидарность с порабощенными народами, контролируемыми авторитарными правительствами.

"В 1959 году президент США Эйзенхауэр подписал резолюцию "О неделе порабощенных народов". По этой причине мы также обратились к президенту Байдену с призывом содействовать освобождению наших народов от колониального гнета Российской Федерации. Наши митинги и пикеты пройдут по всему миру, в том числе и в Вильнюсе", - сказал представитель Лиги свободных наций.

Митинг в Вильнюсе, на Кафедральной площади, планируется 23 июля в 14 час.