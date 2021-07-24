Небольшая облачность возможна и днем. Будет солнечно и тепло. о второй половине дня будет 23-28 градусов.
В выходные у моря будет солнечно, воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. В воскресенье без осадков. Утром будет 12-17, на косе 18-20 градусов тепла.
В воскресенье днем значительно потеплеет. Днем будет 25-29 градусов тепла.
В понедельник будет еще теплее, однако на востоке страны возможны осадки.
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