Совсем, как в древние времена – зубры будут жить на юге Литвы

Однако не так давно этот лесной великан был обречен на исчезновение. Предполагается, что зубров в Литве не осталось в середине XIX в. На зубров активно охотилась знать и голодающие крестьяне, а также военные разных армий.

В 1925–1926 гг. выяснилось, что на Земле осталось всего несколько десятков зубров, и жили они в зоопарках. Именно эти животные стали прародителями сегодняшней популяции в 8500 голов.

Последних зубров на воле убили во время охоты в Беловежской пуще в 1919 г. В конце 60-ых ХХ в. власти Литвы решили восстановить популяцию зубров. Для этого 29 августа 1969 г. в Пашиляй (Паневежский район) из России привезли и поместили в специальный загон двоих зубров. В 1970 г. их привезли еще восемь.

С 2003 г. стадо стало быстро увеличиваться, поэтому животных начали выпускать на волю. Сейчас в Литве на воле живет около 250 зубров (в Кедайняйском, Крекенавском, Укмергском и Радвилишкском районах).