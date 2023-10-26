Совсем, как в древние времена – зубры будут жить на юге Литвы

Однако не так давно этот лесной великан был обречен на исчезновение. Предполагается, что зубров в Литве не осталось в середине XIX в. На зубров активно охотилась знать и голодающие крестьяне, а также военные разных армий.
В 1925–1926 гг. выяснилось, что на Земле осталось всего несколько десятков зубров, и жили они в зоопарках. Именно эти животные стали прародителями сегодняшней популяции в 8500 голов.
Последних зубров на воле убили во время охоты в Беловежской пуще в 1919 г. В конце 60-ых ХХ в. власти Литвы решили восстановить популяцию зубров. Для этого 29 августа 1969 г. в Пашиляй (Паневежский район) из России привезли и поместили в специальный загон двоих зубров. В 1970 г. их привезли еще восемь.
С 2003 г. стадо стало быстро увеличиваться, поэтому животных начали выпускать на волю. Сейчас в Литве на воле живет около 250 зубров (в Кедайняйском, Крекенавском, Укмергском и Радвилишкском районах).
Из-за развитого сельского хозяйства в регионе зубрам стало тесно, поэтому уже 10 лет назад начали думать о их переселении в Дзукию. Евросоюз выделил деньги на оборудование загонов между Марцинконисом и Зервинай. Новый зубровник уже открыт и принимает посетителей.
Зубры в Кедайняйском и Паневежском районах наносят значительный ущерб фермерам. На юге Литвы сельское хозяйство не такое интенсивное, как в центральной части.
"Зубры в этих краях - не новость, лет 40 назад они приходили из Беларуси. Люди их видели чаще, кроме того, у людей было хозяйство: свиньи, коровы, огороды – свекла, морковь... А сейчас ничего нет, сплошные луга. Зубры робкие, в наших лесах уже сейчас на воле живут 8-9 зубров, но охотники и егеря их не встречают. Зубры прячутся, едва почуют людей", - сказал староста Марцинкониса Вилюс Петрашка.
Зубровник в Дзукийском национальном парке рассчитан на 20–25 зубров. Планируется по мере роста популяции отпускать животных на волю.
Стегаляйский зубровник находится в Марцинконисе на ул. Кастинё, 130. Посетители должны регистрироваться заранее в центре посетителей (ул. Мишкининку, 61), по тел. +370 672 46388, эл. почте: info@dzukijosparkas.lt