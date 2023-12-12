Советник президента Литвы выступает за унификацию ограничительных мер для белорусов и россиян

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Офис президента продолжает придерживаться позиции, что Литва должна унифицировать ограничительные меры для белорусов и россиян. По мнению главного советника президента Кястутиса Будриса, это даст институтам страны больше инструментов для проверки прибывающих иностранцев и сократит их бесконтрольное перемещение. Кроме того, как указывает К. Будрис, действующая процедура выдачи разрешений белорусам на проживание в Литве несовершенна.

Советник подчеркивает, что Литва должна применять к белорусам те же правовые инструменты, которые уже применяются к гражданам России.

"Это необходимо для того, чтобы дать институтам на границе инструменты для более тщательной проверки и оценки, чтобы уменьшить возможность бесконтрольного прибытия сюда", - во вторник сказал К. Будрис.

"У нас искаженная, симулируемая система – с одной стороны, мы не выдаем визы гражданам Беларуси, но их выдают соседние страны, и на основании этих виз мы выдаем вид на жительство в Литве. (...) Есть много аспектов, которые мы пытаемся замять, и ответ очень ясен – если существуют проверенные меры, которые работают против российских граждан и обеспечивают и повышают нашу безопасность, почему бы не применить их здесь?", - задал риторический вопрос советник президента.

К. Будрис также подчеркнул, что выводы Департамента государственной безопасности (ДГБ), на основании которых сейчас в Сейме инициируются поправки к законам, касающиеся ограничительных мер для белорусов, являются фактической оценкой ситуации и должны не подвергаться сомнению со стороны политиков.

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