"У нас еще не та эпидемиологическая ситуация, чтобы мы могли проводить такие масштабные массовые акции", – сказала она в пятницу LRT.

Гудлявичене согласилась с тем, что действующие правила не запрещают проводить подобные акции, но просит торговцев сделать все, чтобы избежать столпотворения.

"Чтобы в магазинах и торговых центрах не было большого количества людей, чтобы потоки контролировались", – сказала советник.

"Я прошу, обеспечить дистанцию между людьми, приезжающими на акцию, контролировать соблюдение дистанции", – прибавила советник премьера.

Торговцы утверждают, что они могут обеспечить контроль за потоками.