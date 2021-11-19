"У нас еще не та эпидемиологическая ситуация, чтобы мы могли проводить такие масштабные массовые акции", – сказала она в пятницу LRT.
Гудлявичене согласилась с тем, что действующие правила не запрещают проводить подобные акции, но просит торговцев сделать все, чтобы избежать столпотворения.
"Чтобы в магазинах и торговых центрах не было большого количества людей, чтобы потоки контролировались", – сказала советник.
"Я прошу, обеспечить дистанцию между людьми, приезжающими на акцию, контролировать соблюдение дистанции", – прибавила советник премьера.
Торговцы утверждают, что они могут обеспечить контроль за потоками.
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