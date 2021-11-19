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Советник премьера Литвы Живиле Гудлявичене скептически оценила объявляемые торговцами распродажи на выходных. Она не предлагает их отзывать, но рекомендует сделать все, чтобы не было столпотворения.
Živilė Gudlevičienė
Živilė Gudlevičienė
© DELFI / Domantas Pipas

"У нас еще не та эпидемиологическая ситуация, чтобы мы могли проводить такие масштабные массовые акции", – сказала она в пятницу LRT.

Гудлявичене согласилась с тем, что действующие правила не запрещают проводить подобные акции, но просит торговцев сделать все, чтобы избежать столпотворения.

"Чтобы в магазинах и торговых центрах не было большого количества людей, чтобы потоки контролировались", – сказала советник.

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"Я прошу, обеспечить дистанцию между людьми, приезжающими на акцию, контролировать соблюдение дистанции", – прибавила советник премьера.

Торговцы утверждают, что они могут обеспечить контроль за потоками.

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