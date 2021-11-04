"Мы в правительстве вчера как раз обсуждали эпидемиологическую ситуацию, кажется, уже появляются некоторые просветы. Например, Клайпедский регион, где эта волна начала подниматься, где ситуация была очень сложной, сейчас намечаются некоторые небольшие улучшения. Видны первые признаки перелома. Но это только небольшие прояснения, надо следить, что будет дальше", – сказала советник премьера.

Она напомнила, что именно в Клайпедском регионе и началось ухудшение ситуации.

"А сейчас ситуация стабилизировалась, наблюдаются некоторые улучшения", – сказала Гудлявичене.

Она заметила, что в течение некоторого времени практически не увеличивается количество пациентов в реанимациях.

"Да, все может быть, ситуация может и улучшиться", – продолжила советник.

Однако пока Гудлявичене не могла прогнозировать, как изменится кривая.

"Точно ли будут улучшения? Или после некоторой стабильности снова все ухудшится, сегодня на этот вопрос ответить не можем. Но смотрите, дети на каникулах, это уже ограничение контактов, вирус не разносят. Потом, была объявлена компенсация в 100 евро, какой-то эффект был. Пусть небольшая, но некоторая часть пенсионеров привилась (…) Итак, каждая из мер, если подходить комплексно, действует. Хочется надеяться, что эти меры стабилизируют ситуацию и внесут изменения", – продолжила советник.