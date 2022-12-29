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Экс-президент Литвы Валдас Адамкус надеется, что состояние здоровья его супруги Алмы улучшится и летом "ее удастся поставить на ноги". Сам экс-президент сказал, что на здоровье не жалуется и рад тому, что может следить за событиями в Литве и в мире.
Valdas ir Alma Adamkai
Valdas ir Alma Adamkai
© DELFI / Domantas Pipas

"Скажем так – понемногу, понемногу идет на поправку. И я не теряю надежды, что будущим летом мы поставим ее на ноги", – сказал в интервью Delfi экс-президент.

Адамкус порадовался тому, что сам достаточно активен и может быть в курсе событий в Литве и за рубежом.

"Если знать, сколько мне лет, какой активной была моя жизнь, то, я думаю, я должен благодарить всевышнего за то, что могу двигаться, конечно, темп другой, но есть внимание, интерес к миру, к событиям в Литве. Я чувствую, что я еще не выключен из жизни", – сказал он.

Напомним, что в сентябре и Адамкене и Адамкус болели коронавирусом.

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