"Скажем так – понемногу, понемногу идет на поправку. И я не теряю надежды, что будущим летом мы поставим ее на ноги", – сказал в интервью Delfi экс-президент.
Адамкус порадовался тому, что сам достаточно активен и может быть в курсе событий в Литве и за рубежом.
"Если знать, сколько мне лет, какой активной была моя жизнь, то, я думаю, я должен благодарить всевышнего за то, что могу двигаться, конечно, темп другой, но есть внимание, интерес к миру, к событиям в Литве. Я чувствую, что я еще не выключен из жизни", – сказал он.
Напомним, что в сентябре и Адамкене и Адамкус болели коронавирусом.
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