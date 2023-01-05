Составлен список призывников на 2023 год: повестки получат 3,8 тыс молодых людей

Несмотря на то, что на службу будут призваны около 3,8 тыс. молодых людей, в списках призывников будет сгенерировано более 32 тыс. фамилий. По словам министра обороны, это делается потому, что в силу различных обстоятельств не все молодые люди могут проходить обязательную военную службу.

"Сейм установил лимит на количество людей, которые могут быть призваны в Литовскую армию в соответствии с их возможностями и потребностями. Сейчас он повышен до 4,4 тыс. Мы планируем призвать среднее число – 3 828, но прогнозируется, что в самом списке будет сгенерировано около 32 тыс. фамилий", - сказал А. Анушаускас перед началом составления списков призывников.

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По его словам, некоторые молодые литовцы, даже желающие нести военную службу, не могут этого сделать из-за проблем со здоровьем. И хотя он утверждает, что к нему поступила не одна просьба об изменении предусмотренных законом требований к состоянию здоровья для призывников, министр сказал, что не может этого сделать.

В целях обеспечения прозрачности процедуры за составлением списков наблюдали министр обороны А. Анушаускас, директор Службы воинской обязанности и комплектования Литовской армии Арунас Бальчюнас, представители Вооруженных сил Литвы и молодежных организаций.