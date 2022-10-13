Соседи Адомайтиса сообщили, что разрешение на памятную доску им не дали незаконно

"Почему так поступили, несмотря на то, что такого порядка нет? Этот порядок когда-то был, но потом его признали недействительным, уже давно. Руководствуются старым порядком, который уже не действует", – удивлялся Садаускас.

Садаускас подал на рассмотрение повторную резолюцию, посвященную этому вопросу. Сейчас осталось ждать, когда ее рассмотрят.

Один из инициаторов размещения памятной доски журналист Вилюс Каваляускас был удивлен тем, что после того, как на заседании горсовета выяснилось, что отказ ничем не обоснован, его не аннулировали, не опровергли.

"Единственный документ, который у меня есть на муниципальном бланке - запрет. Но мы все равно работаем! Художник Римантас Дихавичюс помогает в работе над проектом доски. Он сказал, что у него есть два проекта. Мне звонили из Пасвалиса (оттуда родом покойный актер) и сказали, что неплохо было бы, чтобы такая доска появилась, если будут два проекта, сможем поделиться", – рассказал Каваляускас.

По его словам, памятная доска на доме на ул. Блинджю должна появиться до 31 января 2023 года (до дня рождения Адомайтиса).

Каваляускас сказал, что смотрел прямую трансляцию заседания горсовета. Во время заседания мэр сказал, если люди хотят повесить доску за свои деньги, то этот вопрос и обсуждать не надо.

"Люди на своем доме (в нем 16 квартир, приватизирован, на стене нет стратегических труб, принадлежащих городу) могут повесить памятную доску. И другим об этом надо сказать! Мы приняли коллективное решение, проголосовали, есть все подписи и печати, решение утвердили. Я не говорю, что мы выпустили джина из бутылки, думаю, это право жителей", – подчеркнул Каваляускас.