Сортировать пищевые отходы придется даже тем, кто это делать не собирался

Напомним, что с 1 января 2024 года вильнюсцы должны сортировать пищевые отходы. Для этого нужны оранжевые пакеты. Их и многоразовые контейнеры жителям выдают бесплатно в стационарных и мобильных пунктах. В первые недели жители стояли в очередях за ними.

Со временем потоки желающих получить средства для сортировки уменьшились, а часть горожан до сих пор не сортирует отходы.

Читательница портала Дайва признала, что не планировала сортировать отходы, поскольку у нее маленькая кухня, кроме того, она боялась, что в теплое время года из контейнера появится неприятный запах.

Однако как-то утром Дайва нашла у себя под дверью контейнер и три рулона с пакетами.

"Я не планировала сортировать, но сейчас придется", – сказала женщина.

Она заметила, что такой комплект стоял и у соседей под дверью.