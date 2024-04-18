Сообщается, когда в Вильнюсе начнут работать радары

Водители уже заметили, что посты контроля, измеряющие среднюю скорость, уже начали устанавливать на разных улицах столицы. Вильнюсский муниципалитет предусмотрел, что такие системы будут установлены:
на ул. Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до конца тоннеля и от до виадука в другом направлении.
на Западной объездной дороге от виадука на проспекте Пилайтес до ул. Осло.
на ул. Т.Нарбуто от прослпекта Лайсвес до ул. Селю.
Пятый участок будет постоянно меняться. В городе установят также муляжи, в которые будут перемещать пятый радар. Всего выбрано 60 участков, на которых его могут устанавливать.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что посты контроля средней скорости еще установлены не на всех местах, где они должны быть, но в скором времени работы будут завершены. После этого начнется подготовка радаров к работе и их тестирование, по истечении испытательного периода радары начнут рассылать уведомления о штрафах.
На вопрос, когда радары начнут работать в полную мощность, Грубинскас ответил, что первых нарушителей они начнут фиксировать летом 2024 года.