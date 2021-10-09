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В субботу полиция Каунаса сообщила, что к "Акрополису" спешат спецслужбы.
Kauno „Akropolis“ pirmasis Kauno mieste gavo tarptautinį COVID-19 saugumo sertifikatą
Kauno „Akropolis“ pirmasis Kauno mieste gavo tarptautinį COVID-19 saugumo sertifikatą
© Organizacijos nuotr.

По предварительным данным, через электронную систему полиции epolicija.lt поступило сообщение о том, что в каунасском "Акрополисе" заложено взрывное устройство.

Сообщается, что сообщение было получено в 14:04.

Представитель полиции Каунаса сообщила, что людей эвакуировали из здания.

Полиция ввела план "Щит".

Прибыли сотрудники группы по борьбе с терроризмом литовской полиции Aras, которые осмотрели торговый центр. Сотрудники полиции обеспечивают охрану периметра.

Комментарий "Акрополиса"

"В субботу днем, после того, как каунасский "Акрополис" получил уведомление о возможно заложенном взрывном устройстве в торговом центре, был введен план "Щит" и немедленно началась эвакуация из здания. Все посетители магазина, персонал и администрация ТЦ были эвакуированы из здания в течение 10 минут.

Всего во время эвакуации в здании находилось около 3000 человек. Пострадавших нет. В настоящее время мы находимся на связи с полицейскими и ждем прибытия команды Aras.

Мы проинформируем о деятельности торгового центра после получения подтверждения от ответственных должностных лиц о том, что угрозы нет. Ответственные органы примут решение о дальнейшем ходе расследования", - сообщила Бригита Куодите, управляющая каунасским "Акрополисом".

Дополнено

После 17.00 сотрудники Aras, осмотрев помещение, не обнаружили взрывного устройства и уехали. Работа ТЦ возобновлена.

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