Регимантас Адомайтис (родился 31 января 1937 г. в Шяуляй) – литовский актер театра и кино. Детство он провел в деревне Шимоняй (Пасвальский район). Ходил в Мигоняйскую начальную школу. Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 г. окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 г. окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959–1962 гг. учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

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В 1962–1963 г. работал актером в Драматическом театре Капсукаса, в 1963–1967 г. работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 г. - актер Литовского национального драматического театра.

В 1988 году входил в Инициативную группу Литовского движения за перестройку (Саюдис).

Он был известным киноактером, снялся в более чем 70 кинокартинах в России, Литве и Германии: "Никто не хотел умирать" (Донатас, 1965 г.), "Кентавры" (Орландо, 1978), "Извините, пожалуйста" (Ачас, 1982), "Чувства" (Каспарас, 1968), "Король Лир" (Эдмонд, 1970), "Чертова невеста" (Гирдвайнис, 1974) и др.