Сохранится типично осенняя погода: ожидаются заморозки до 0-4 градусов

Осадков будет меньше, однако они все еще возможны на востоке страны. Днем будет 12–16 градусов тепла.

В пятницу ночью облачность снизится, меньше всего облаков будет на западе страны. Небольшие дожди пройдут лишь местами на востоке. Ночью будет 2–7, на Куршской косе 8–9 градусов тепла. Местами, вероятнее всего, на западе, будет 0–4 градуса мороза.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем будет 12–16 градусов тепла.