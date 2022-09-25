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За первую неделю действия в Литве запрета на въезд российских туристов через внешние границы Европейского союза (ЕС) в нашу страну не впустили 140 граждан России, сообщила 25 сентября Служба охраны госграницы Литвы.
СОГГ: литовские пограничники не впустили в Литву 140 граждан России
© DELFI / Robertas Narmontas

В понедельник в Литву не впустили 21, во вторник – 20, в среду и в четверг – по 23, в пятницу – 22, а в субботу – 31 гражданина России.

С понедельника по воскресенье в Литву впустили 8553 граждан России.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что конфликтов не было, за исключением одного случая, когда один гражданин России в Райгардасе отказался возвращаться, откуда приехал, ложился на землю, но пограничники вынесли его за пределы территории Литвы.

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"Таких инцидентов, чтобы надо было применять силу или наручники, не было",– заметил он.

По словам Мишутиса, за эту неделю в Литву впустили намного меньше россиян, чем обычно.

"Поток уменьшился. Почти в два раза. Вчера (в субботу) приблизился к 2000. Обычно приезжали 2000-3000 человек в день", – заметил Мишутис.

В Латвию с понедельника по субботу не впустили 41 россиянина, в Эстонии - 117.

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