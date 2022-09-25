СОГГ: литовские пограничники не впустили в Литву 140 граждан России

В понедельник в Литву не впустили 21, во вторник – 20, в среду и в четверг – по 23, в пятницу – 22, а в субботу – 31 гражданина России.

С понедельника по воскресенье в Литву впустили 8553 граждан России.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что конфликтов не было, за исключением одного случая, когда один гражданин России в Райгардасе отказался возвращаться, откуда приехал, ложился на землю, но пограничники вынесли его за пределы территории Литвы.

"Таких инцидентов, чтобы надо было применять силу или наручники, не было",– заметил он.

По словам Мишутиса, за эту неделю в Литву впустили намного меньше россиян, чем обычно.

"Поток уменьшился. Почти в два раза. Вчера (в субботу) приблизился к 2000. Обычно приезжали 2000-3000 человек в день", – заметил Мишутис.

В Латвию с понедельника по субботу не впустили 41 россиянина, в Эстонии - 117.